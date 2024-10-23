Тревога и взрывы в центре Израиля: обстрел из Ливана, перехвачены две ракеты

В 8:02-8:04 тревога "Цева адом" прозвучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Петах-Тикве, Герцлии и многих других населенных пунктах центра Израиля.

Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ подтверждает обстрел из Ливана. Две ракеты были перехвачены.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: сведений о раненых нет, нескольким людям потребовалась помощь в связи с легкими травмами, полученными по пути в убежище, или для выведения из состояния нервного шока.

Полиция сообщает о падении фрагментов ракет в районе А-Шарон.

Информация уточняется.