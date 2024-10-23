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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23.10.2024: были атакованы десятки целей

время публикации: 23 октября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:26
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23.10.2024: были атакованы десятки целей
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной части сектора. Ночью ЦАХАЛ атаковал в секторе Газы около 20 целей.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии и Байт-Лахии; ЦАХАЛ взрывал дома в западной части Джабалии, есть убитые; квадрокоптеры ЦАХАЛа атаковали цели в районе Таль аз-Заатар в Джабалии.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 23 октября.

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