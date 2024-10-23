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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о задержании подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии

время публикации: 23 октября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 13:11
ЦАХАЛ сообщает о задержании подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские военные совместно с пограничной полицией и общей службой безопасности (ШАБАК) продолжают проводить операции в Иудее и Самарии, где за последние дни были задержаны несколько подозреваемых в терроре.

Кроме того, было конфисковано огнестрельное оружие.

В частности, операции проводились в Шхеме (в том числе в Старом городе – Касбе), а также в Рас аль-Айне.

Напомним, что в период праздника Суккот в Иудее и Самарии были усилены меры безопасности.

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