ЦАХАЛ сообщает о задержании подозреваемых в терроре в Иудее и Самарии
время публикации: 23 октября 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 13:11
ЦАХАЛ сообщает, что израильские военные совместно с пограничной полицией и общей службой безопасности (ШАБАК) продолжают проводить операции в Иудее и Самарии, где за последние дни были задержаны несколько подозреваемых в терроре.
Кроме того, было конфисковано огнестрельное оружие.
В частности, операции проводились в Шхеме (в том числе в Старом городе – Касбе), а также в Рас аль-Айне.
Напомним, что в период праздника Суккот в Иудее и Самарии были усилены меры безопасности.