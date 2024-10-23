В Ливане ликвидированы три полевых командира и около 70 боевиков "Хизбаллы". Видео
время публикации: 23 октября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:53
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в последние дни ВВС ЦАХАЛа ликвидировали полевых командиров "Хизбаллы" в секторах Дабшит, Джойя и Кана.
За последние сутки в боях в Южном Ливане подразделениями сухопутных войск при поддержке ВВС были уничтожены около 70 боевиков "Хизбаллы", подземные инфраструктуры и склады оружия и боеприпасов.