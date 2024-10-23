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Израиль

В Ливане ликвидированы три полевых командира и около 70 боевиков "Хизбаллы". Видео

время публикации: 23 октября 2024 г., 07:28 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:53
В Ливане ликвидированы три полевых командира и около 70 боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в последние дни ВВС ЦАХАЛа ликвидировали полевых командиров "Хизбаллы" в секторах Дабшит, Джойя и Кана.

За последние сутки в боях в Южном Ливане подразделениями сухопутных войск при поддержке ВВС были уничтожены около 70 боевиков "Хизбаллы", подземные инфраструктуры и склады оружия и боеприпасов.

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