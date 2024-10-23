Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 23 октября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Сильный северо-восточный ветер.

В Иерусалиме – 13-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-26, в Хайфе – 17-23, в Эйлате – 20-29, в Беэр-Шеве – 16-25, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 14-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-26, на Голанских высотах – 15-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26-27 градусов, высота волн – 70-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-субботу температура немного повысится. Малооблачно.