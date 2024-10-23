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Сирены прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана

время публикации: 23 октября 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 20:59
Сирены прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана. Экран программы "Цофар"

В 20:33 сигнал тревоги прозвучал в Тель-Авиве, Гиватаиме, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Од а-Шароне, Кфар Сабе и других городах. Были слышны взрывы.

"Активирована система предупреждения в нескольких населенных пунктах в центре Израиля в связи с запуском ракет из Ливана", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступали сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Это второй обстрел Гуш-Дана за сегодняшний день.

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