Сирены прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ: обстрел из Ливана
время публикации: 23 октября 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 20:59
В 20:33 сигнал тревоги прозвучал в Тель-Авиве, Гиватаиме, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Од а-Шароне, Кфар Сабе и других городах. Были слышны взрывы.
"Активирована система предупреждения в нескольких населенных пунктах в центре Израиля в связи с запуском ракет из Ливана", – сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступали сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Это второй обстрел Гуш-Дана за сегодняшний день.