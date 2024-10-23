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Израиль

Тревога около Хайфы и в Галилее: из Ливана выпущены десятки ракет, причинен ущерб

время публикации: 23 октября 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 11:43
Тревога около Хайфы и в Галилее
Chaim Goldberg/Flash90

В 11:02-11:04 23 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Крайот (около Хайфы), в Акко, а также в ряде населенных пунктов в Верхней и Центральной Галилее.

По данным ЦАХАЛа, из Ливана были выпущены около 25 ракет. Некоторые из них были перехвачены, но зафиксированы и падения ракет, причинен ущерб.

В 11:15 тревога в Тель Хае, Кфар Ювале и Кфар Гилади, около границы с Ливаном.

В 11:16 тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

В 11:42 тревога в Мисгав Ам, около границы с Ливаном.

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