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NEWSru.co.il :: В Израиле23 сентября 2021 г., 14:00

Первые 100 дней работы правительства Беннета-Лапида. Опрос NEWSru.co.il

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Первые 100 дней работы правительства Беннета-Лапида. Опрос NEWSru.co.il

13 июня 2021 года было приведено к присяге правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, лидером партии "Ямина". Оно пришло на смену правительству Биньямина Нетаниягу, который был бессменным премьер-министром с 2009 года.

В соответствии с коалиционным соглашением, сменный премьер-министр Яир Лапид займет должность главы правительства в августе 2023 года.

Впервые в истории Израиля правительство возглавил глава партии с шестью из 120 мандатов в Кнессете. Впервые c 1949 года в коалицию вошла арабская партия.


Нынешнее правительство состоит из 28 министров. Это меньше, чем было в предыдущем правительстве (34 министра), но значительно больше, чем обещал Лапид (18 министров).

Главной темой нынешнего правительства в первые 100 дней работы была борьба с коронавирусом. Помимо этого, от правительства потребовалось реагировать на рост напряженности на границе с Газой, выстраивать проект бюджета на 2021/2022 год, готовить начало нового учебного года и формировать отношения с новой администрацией США, а также с правительствами Египта, Иордании и других стран.

ОПРОС NEWSru.co.il:
Первые 100 дней работы правительства Беннета-Лапида. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 19 вопросов)

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