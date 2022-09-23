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    В Израиле

    Предъявлены обвинения убийце Елены Гранберг

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    Предъявлены обвинения убийце Елены Гранберг
    Пресс-служба полиции Израиля     Елена Гранберг
    Фото из Facebook Елены Гранберг     На месте, где было обнаружено тело убитой
    Пресс-служба полиции Израиля

    В пятницу, 23 сентября, в суде Центрального округа было предъявлено обвинение 30-летнему Джейсону Удэ (ранее фигурировал в деле и в публикациях СМИ как Джейсон Блейз), проживавшему в Бат-Яме, в предумышленном убийстве 27-летней Елены Гранберг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Израиля.

    В обвинительном заключении сказано, что Джейсон и Елена были знакомы в течение четырех лет и поддерживали дружеские отношения, при этом мужчина несколько раз предлагал подруге сделать их отношения романтическими, но она отказывалась. Следствием установлено, что в конце августа Джейсон решил убить Елену и сжечь ее тело. Для осуществления своих планов он вооружился ножом и бутылками с бензином. 24 августа Джейсон встретил Елену около ее дома в Ришон ле-Ционе, они поехали в окрестности Реховота, вечером мужчина обещал отвезти свою подругу к ее сестре. По пути к сестре Елены Джейсон остановил автомобиль на безлюдной парковке около железнодорожного вокзала в Реховоте. Он нанес Елене удары ножом в шею, в спину и порезал ей руки, от полученных ранений женщина скончалась. Затем убийца отвез тело на пустырь, где положил его на землю и облил бензином, но поджечь не решился. Затем он отправился к себе домой, во время поездки выбросил мобильные телефоны (свой и Елены).

    Ранее отмечалось также, что после задержания Джейсон пытался покончить с собой.

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    Обвиняемый в ходе следствия дал признательные показания, подтвердив, что нанес удары ножом Елене Гранберг. В то же время Джейсон Удэ (Блейз) уверял, что не хотел убивать женщину, которую любил.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Сентября 2022
    Джейсону Блейзу предъявят обвинения в предумышленном убийстве Елены Гранберг
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Сентября 2022
    Начались судебные слушания по делу об убийстве Елены Гранберг, подозреваемый настаивает на версии о непредумышленных действиях
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    Подозреваемый в убийстве Елены Гранберг признался, что нанес ей удары ножом
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Августа 2022
    Разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве Елены Гранберг
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