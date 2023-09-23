Очередная суббота протестов. Акции противников правительства Нетаниягу проходят в Тель-Авиве, Хайфе и других городах
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Вечером в субботу, 23 сентября, вновь прошли массовые демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. Это могла бы быть 38-я подряд суббота протестов, но 16 сентября демонстраций не было, так как в этот день отмечался праздник Рош а-Шана и демонстрации проводились 17 сентября, в день отъезда Нетаниягу в США.
Самой массовой, как обычно, является акция в Тель-Авиве, в районе перекрестка Каплан, где перекрыты многие улицы.
Массовые акции протеста также проходят на перекрестке Каркур, в Хайфе, Герцлии, в Кфар-Сабе, Хадере, Афуле и многих других городах Израиля.
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