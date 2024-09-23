Галант: "От граждан Израиля требуются хладнокровие и дисциплина"

Министр обороны Йоав Галант провел оценку оперативной ситуации в штабе командования Службы тыла.

Оценка ситуации была проведена на фоне ожидающейся эскалации войны на севере Израиля. В совещании принимали участие заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Амир Барам, командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило, генеральный директор министерства обороны Эяль Замир.

"Твердость тыла – это ключевое условие, выполнение которого позволяет ЦАХАЛу успешно воевать и наносить удары по террористам", – заявил Галант.

"Мы находимся на пороге дней, которые потребуют от граждан страны хладнокровия, дисциплины, а также строго выполнения распоряжений Службы тыла. Эти распоряжения спасают жизни людей", – добавил министр обороны.