Взрыв автомобиля в Кирьят-Малахи, один пострадавший в тяжелом состоянии

Днем 23 сентября в Кирьят-Малахи на улице Ахува Озери взорвался автомобиль. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об одном пострадавшем, мужчине примерно 40 лет, в тяжелом состоянии.

Информация уточняется.

Представитель MDA: В 12:31 на горячую линию 101 MDA в районе Лахиш поступило сообщение о якобы взорвавшемся автомобиле на улице Ахува Озери . Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте 40-летнему мужчине в тяжелом состоянии. Тел.