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Израиль

Взрыв автомобиля в Кирьят-Малахи, один пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 23 сентября 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 12:38
Взрыв автомобиля в Кирьят-Малахи, один пострадавший в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

Днем 23 сентября в Кирьят-Малахи на улице Ахува Озери взорвался автомобиль. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает об одном пострадавшем, мужчине примерно 40 лет, в тяжелом состоянии.

Информация уточняется.

Представитель MDA: В 12:31 на горячую линию 101 MDA в районе Лахиш поступило сообщение о якобы взорвавшемся автомобиле на улице Ахува Озери . Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте 40-летнему мужчине в тяжелом состоянии. Тел.

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