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Израиль

Лапид о расширении войны с "Хизбаллой": "Пришло время"

время публикации: 23 сентября 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 11:07
Лапид о расширении войны с "Хизбаллой": "Пришло время"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава оппозиции и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал продолжение военных действий на севере Израиля.

"Я выражаю поддержку действиям ВВС ЦАХАЛа и сил безопасности в Ливане. Время пришло", заявил Лапид.

"Будьте сильными и мужественными, не бойтесь и не страшитесь, пока все жители севера благополучно не вернутся домой", - добавил Лапид.

Израиль
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