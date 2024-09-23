Лапид о расширении войны с "Хизбаллой": "Пришло время"

Глава оппозиции и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал продолжение военных действий на севере Израиля.

"Я выражаю поддержку действиям ВВС ЦАХАЛа и сил безопасности в Ливане. Время пришло", заявил Лапид.

"Будьте сильными и мужественными, не бойтесь и не страшитесь, пока все жители севера благополучно не вернутся домой", - добавил Лапид.