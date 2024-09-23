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Израиль

"Аль-Манар": утром 23 сентября ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей в Ливане

время публикации: 23 сентября 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 08:38
"Аль-Манар": утром 23 сентября ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей в Ливане
Flash90/Moshe Shai

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что утром 23 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли множество ударов по целям в различных районах Ливана.

"Аль-Манар" сообщает: ВВС ЦАХАЛа выпустили более 80 ракет по целям в районе Набатии (юг Ливана), атакованы цели в районах Тира, Марджаюна, Иклим ат-Туффы (юг Ливана), атакованы десятки целей в Бекаа (на востоке Ливана).

Есть убитые и раненые. Их число уточняется. Причинен значительный ущерб.

В сообщении "Аль-Манара" отмечается, что воздушные атаки осуществлялись более часа (примерно между 6 и 7:15 утра).

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