"Аль-Манар": утром 23 сентября ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей в Ливане

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что утром 23 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли множество ударов по целям в различных районах Ливана.

"Аль-Манар" сообщает: ВВС ЦАХАЛа выпустили более 80 ракет по целям в районе Набатии (юг Ливана), атакованы цели в районах Тира, Марджаюна, Иклим ат-Туффы (юг Ливана), атакованы десятки целей в Бекаа (на востоке Ливана).

Есть убитые и раненые. Их число уточняется. Причинен значительный ущерб.

В сообщении "Аль-Манара" отмечается, что воздушные атаки осуществлялись более часа (примерно между 6 и 7:15 утра).