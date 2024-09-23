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Израиль

МАДА сообщает о раненых в результате недавнего ракетного обстрела Галилеи

время публикации: 23 сентября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:41
МАДА сообщает о раненых в результате недавнего ракетного обстрела Галилеи
Chaim Goldberg/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после недавних ракетных обстрелов Галилеи в больницу "Пория" в Тверии были доставлены двое раненых.

По уточненным данным, мужчина 59 лет получил легкие осколочные ранения ног, мужчина 25 лет получил легкие ранения по пути в бомбоубежище.

Кроме того, трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
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