МАДА сообщает о раненых в результате недавнего ракетного обстрела Галилеи
время публикации: 23 сентября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:41
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после недавних ракетных обстрелов Галилеи в больницу "Пория" в Тверии были доставлены двое раненых.
По уточненным данным, мужчина 59 лет получил легкие осколочные ранения ног, мужчина 25 лет получил легкие ранения по пути в бомбоубежище.
Кроме того, трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.