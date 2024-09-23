МАДА сообщает о раненых в результате недавнего ракетного обстрела Галилеи

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что после недавних ракетных обстрелов Галилеи в больницу "Пория" в Тверии были доставлены двое раненых.

По уточненным данным, мужчина 59 лет получил легкие осколочные ранения ног, мужчина 25 лет получил легкие ранения по пути в бомбоубежище.

Кроме того, трем людям потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.