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Израиль

Восьмилетнюю девочку сбила машина в Бейт-Шемеше, она в тяжелом состоянии

время публикации: 23 сентября 2024 г., 17:36 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 17:36
Восьмилетнюю девочку сбила машина в Бейт-Шемеше, она в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: Й.Зелигер

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на улице РАШИ в Бейт-Шемеше, в ходе которого пострадала девочка в возрасте около восьми лет.

Сообщается, что у девочки, которую сбил автомобиль, тяжелая черепно-мозговая травма и травма конеччностей, она находится в спутанном состоянии сознания.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

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