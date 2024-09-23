Восьмилетнюю девочку сбила машина в Бейт-Шемеше, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на улице РАШИ в Бейт-Шемеше, в ходе которого пострадала девочка в возрасте около восьми лет.

Сообщается, что у девочки, которую сбил автомобиль, тяжелая черепно-мозговая травма и травма конеччностей, она находится в спутанном состоянии сознания.

Оказав пострадавшей неотложную помощь на месте происшествия, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии.