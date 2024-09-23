Нетаниягу: "Я обещал, что мы изменим баланс сил на севере – и это именно то, что мы делаем"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находясь в Кирие в Тель-Авиве, выступил с заявлением по поводу боевых действий против "Хизбаллы" в Ливане.

Нетаниягу заявил: "Для тех, кто еще не понял, хочу разъяснить политику Израиля – мы не ждем угрозу, мы ее предотвращаем. Везде, на каждой арене, в любое время. Мы устраняем высокопоставленных командиров, устраняем террористов, уничтожаем ракеты... Кто бы ни пытался нанести нам ущерб, мы причиняем ему еще больше вреда. Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере – именно это мы и делаем. Мы уничтожаем тысячи ракет, ракет, нацеленных на израильские города и израильских граждан. Нас ждут тяжелые дни. Я прошу вас, граждане Израиля, о двух вещах: во-первых, подчиняться директивам Управления тылом, это спасает жизни; во-вторых, сплотиться – решительно, ответственно и, конечно же, терпеливо".