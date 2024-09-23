Суд вынес приговоры Шефи Паз, Илье Грантовскому и Дорону Авраами

Судья Тель-Авивского мирового суда Мири Херт-Герц вынесла приговоры лидерам движения за права жителей кварталов Южного Тель-Авива Шефи Паз, Илье Грантовскому и Дорону Авраами.

Всем троим были предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию, порче имущества, нарушении общественного порядка и т.д. в связи с их борьбой против нелегальных мигрантов, проживающих на юге Тель-Авива.

Паз, отказавшаяся от пробационного обследования, была приговорена к 45 дням тюрьмы. При оглашении приговора она подчеркнула, что не раскаивается в своих действиях "по освобождению кварталов от оккупации нелегалами, происходящей под прикрытием государства и при поддержке правоохранительных органов".

Грантовский был приговорен к 30 дням общественных работ после того, как пробыл 76 дней под домашним арестом по подозрению в нанесении граффити на стены зданий и в распространении листовок.

Дорон Авраами приговорен к условному сроку.