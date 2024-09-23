Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 сентября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Временами дожди на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 18-24 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 21-29, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-29, в Ариэле – 20-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-30, на Голанских высотах – 20-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 90-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается повышение температуры, малооблачно. В среду ожидается усиление северного ветра.