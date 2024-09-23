Полиция задержала подозреваемых в подкупе африканских чиновников для получения оборонных контрактов

Следователи полиции Израиля задержали двух человек по подозрению в подкупе государственных чиновников в одной из стран Африки для получения контрактов в оборонной и в гражданской сферах.

В расследовании участвовали сотрудники подразделения полиции по борьбе с мошенничеством, подразделения "Яалом" Налогового управления и Управления по борьбе с отмыванием капитала в министерстве юстиции, а также правоохранительные органы Франции.

Помимо двух основных фигурантов, были задержаны еще несколько причастных к данному делу и проведены обыски.

В течение дня задержанные будут доставлены в мировой суд Ришон ле-Циона для определения меры пресечения.