Повторное сообщение о розыске: пропал 50-летний Ави Асраф из Ашдода, его жизнь под угрозой

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни которого угрожает опасность. Пропал 50-летний Ави Асраф из Ашдода. В последний раз его видели ранее в понедельник, 23 сентября, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, полный, темные волосы, одевается по традициям ультрарелигиозного общества.

Всем, кто знает что-либо о местонахождщении пропавшего, следует позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ашдода по телефону 08-6387222.

Отметим, что несколько дней назад уже публиковалось сообщение о розыске Ави Асрафа, и тогда благодаря публикациям полиции удалось установить его местонахождение.