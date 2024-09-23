Впервые с начала войны Хайфа подверглась ракетному обстрелу

В 19:43 в Хайфе и ее пригородах прозвучал сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Часть ракет была перехвачена "Железным куполом".

По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана в сторону Хайфы были запущены пять ракет, часть из них была перехвачена.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что были получены обращения от жителей Хайфы, которые сообщали о падении обломков ракет или противоракет в черте города.

Информация уточняется.