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Израиль

Впервые с начала войны Хайфа подверглась ракетному обстрелу

время публикации: 23 сентября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 20:29
Воздушная тревога в Хайфе и ее пригородах
Chaim Goldberg/Flash90

В 19:43 в Хайфе и ее пригородах прозвучал сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Часть ракет была перехвачена "Железным куполом".

По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана в сторону Хайфы были запущены пять ракет, часть из них была перехвачена.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что были получены обращения от жителей Хайфы, которые сообщали о падении обломков ракет или противоракет в черте города.

Информация уточняется.

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