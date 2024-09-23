Впервые с начала войны Хайфа подверглась ракетному обстрелу
время публикации: 23 сентября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 20:29
В 19:43 в Хайфе и ее пригородах прозвучал сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Часть ракет была перехвачена "Железным куполом".
По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана в сторону Хайфы были запущены пять ракет, часть из них была перехвачена.
Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что были получены обращения от жителей Хайфы, которые сообщали о падении обломков ракет или противоракет в черте города.
Информация уточняется.