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Израиль

Ракетные обстрелы из Ливана: часть ракет перехвачена

время публикации: 23 сентября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 19:09
Ракетные обстрелы из Ливана: часть ракет перехвачены
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ продолжает публикацию отчетов по ракетным обстрелам Израиля с территории Ливана. В 17:21 зафиксированы пять запусков ракет в направлении А-Эмеким, несколько из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности, пострадавших нет.

По Хайфскому заливу, районам А-Кармель и А-Эмеким были зафиксированы пять ракетных залпов со стороны Ливана, большую часть ракет удалось сбить системе ПВО, зафиксированы падения на открытой местности. Пострадавших нет.

По итогам ракетной тревоги в 18:05 – около пяти ракет пересекли границу с Ливаном, несколько были перехвачены.

Израиль
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