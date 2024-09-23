Ракетные обстрелы из Ливана: часть ракет перехвачена

ЦАХАЛ продолжает публикацию отчетов по ракетным обстрелам Израиля с территории Ливана. В 17:21 зафиксированы пять запусков ракет в направлении А-Эмеким, несколько из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности, пострадавших нет.

По Хайфскому заливу, районам А-Кармель и А-Эмеким были зафиксированы пять ракетных залпов со стороны Ливана, большую часть ракет удалось сбить системе ПВО, зафиксированы падения на открытой местности. Пострадавших нет.

По итогам ракетной тревоги в 18:05 – около пяти ракет пересекли границу с Ливаном, несколько были перехвачены.