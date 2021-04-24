СМИ: израильская территория подверглась обстрелу из сектора Газы

Примерно в 21:00 в Сдероте и окрестностях города прозвучал предупредительный сигнал "Цева адом". Сигнал тревоги прозвучал также в населенных пунктах Гевим, Нир-Ам и Ибим, расположенным на территории регионального совета Шаар а-Негев.

По сообщению местных жителей, было слышно, по меньшей мере, два взрыва.

По сообщениям СМИ, одна ракета была сбита над территорией регионального совета Шаар а –Негев.

В настоящий момент пресс-служба ЦАХАЛа не сообщает о ракетном обстреле.

В 22:30 сигнал тревоги прозвучал в населнном пункте Нирим. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета, выпущенная из сектора Газы разорвалась на открытой местности неподалеку от разделительного забора. О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что минувшей ночью по израильской территории из сектора Газы было выпущено 36 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 6 из них.

Две ракеты упали на незастроенной территории регионального совета Эшколь, еще одна – близ дороги, ведущей к кибуцу Кисуфим. Пострадавших и разрушений не было.

В ответ армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям террористов в секторе Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2021-й год.

Апрель. 38 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.