Обстрел из Газы и беспорядки в Иерусалиме. В Израиле обсуждают ситуацию в сфере безопасности

В субботу, 24 апреля, после обстрела израильской территории из сектора Газы, продолжавшегося практического всю ночь (было выпущено 36 ракет), а также ответной атаки Армии обороны Израиля на объекты ХАМАСа, для оценки ситуации в сфере безопасности были проведены два совещания.

В лагере "Рабин" (комплекс "Кирия") начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави провел совещание для оценки ситуации в сфере безопасности. В этом совещании принимали участие представители командования Центрального и Южного округа, Управления тылом, командующий ВМС и другие высокопоставленные военные. Генерал-лейтенант Кохави рассмотрел несколько сценариев развития событий в случае эскалации палестино-израильского конфликта.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в связи со сложившейся ситуацией в сфере безопасности визит Авива Кохави в США, который должен был начаться уже 25 апреля, отложен на неопределенное время.

Также состоялось правительственное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Бени Ганца, главы общей службы безопасности Надава Аргамана, начальника генерального штаба ЦАХАЛа Авива Кохави и главы Совета национальной безопасности Меира Бен Шабата. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе этого совещания заметил, что после обстрела минувшей ночью Израиль готов к любому развитию событий, связанных с сектором Газы.

"Прежде всего, мы хотим добиться обеспечения закона и порядка в Иерусалиме. Как и всегда, мы выступаем за свободу вероисповедания всех жителей города и всех его гостей, однако требуем соблюдения закона. Я призываю все стороны сохранять спокойствие", - сказал Нетаниягу.

Отметим, что напряженная обстановка сохранялась накануне не только на границе с сектором Газы, но и в Иерусалиме, у КПП "Каландия" и на территории, примыкающей к гробнице Рахили.

В беспорядках участвовали сотни молодых арабов, атаковавших сотрудников полиции с применением камней, бутылок с зажигательной смесью и петард. Четверо полицейских получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. Кроме того, ночью поступали сообщения о том, что арабы забрасывают камнями дома и машины на улицах Шабтей Исраэль, Бар Лев, А-Хома а-Шлишит, у перекрестка Закс.