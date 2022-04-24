Иерусалим:
15 - 26°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
20 - 33°
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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 05:12

Прогноз погоды на 24 апреля: тепло, переменная облачность

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Прогноз погоды на 24 апреля: тепло, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 24 апреля, температура будет выше среднесезонной (на фоне спада жары в горных районах). Переменная облачность. Ночью и утром туман в низинах в прибрежных районах и на северо-западе Негева. Во второй половине дня возможны дожди на востоке страны.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 20-33, в Беэр-Шеве – 14-29, в Мицпе-Рамоне – 17-23, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-31, на Голанских высотах – 19-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 40-70 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник-среду – малооблачно и тепло.

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