Полиция усиливает отделение в Рахате сотней бойцов пограничной полиции

По итогам совещания по оценке ситуации с преступностью в бедуинском городе Рахат генинспектор полиции Яаков Шабтай распорядился разместить в городе еще около сотни бойцов пограничной полиции. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кешет".

В Рахате также будет находиться один из командных пунктов начальника МАГАВ Южного округа.

Яаков Шабтай заявил в ходе совещания, что полиция Израиля относится к стрельбе в нескольких кафе города и доме культуры как к терактам, вне зависимости от мотива стрелявших. Он заявил, что полиция не потерпит ситуации, при которой горожане боятся выходить из своих домов. "К любому, кто ходит с оружием, не имя на это разрешения, и подвергает угрозе жизни других людей, будет отношение как к убийце", - заявил генинспектор полиции.