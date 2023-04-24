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    В Израиле

    Последний бой "ламед-хей": находки на месте гибели отряда "Хаганы"

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    Последний бой
    Фото: Юли Шварц. Управление древностей Израиля     Последний бой
    Фото: Юли Шварц. Управление древностей Израиля     Последний бой
    Фото: Юли Шварц. Управление древностей Израиля

    В майском номере издания Управления древностей "Мехкарей Эрец-Йехуда" будет представлена находка, сделанная на холме, где в 1948 году принял последний бой отряд из 35 бойцов "Хаганы", пытавшихся прорваться в Гуш-Эцион. Это компас, предположительно принадлежавший командиру отряда Дани Масу или одном из разведчиков – Ицхаку Алеви или Ицхаку Звулони.

    Изыскания на холме проводились под руководством доктора Рафи Луиса из Хайфского университета и Эйяля Марко из Управления древностей. Ученые познакомились во время службы в армии, в подразделении по розыску пропавших без вести военнослужащих. Как отмечает пресс-служба Управления, в этих изысканиях они также применяли методы археологии.

    Луис и Марко решили исследовать с археологической точки зрения место, где погибли "ламед-хей" – 35 бойцов "Хаганы", принимая в расчет немногие более ранние находки, сделанные сотрудниками полевой школы в Гуш-Эционе, а также воспоминания арабских участников боя и английского офицера, обнаружившего тела на следующий день.

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    "Мы видели, что материальные свидетельства боя исчезают, они смешиваются с землей, их растаскивают туристы. И поняли, что если ничего не предпринять сегодня, завтра будет уже поздно. Через несколько лет ничего не останется", – объясняют ученые.

    В ходе изысканий рядом с одним из камней был найден компас с разбитым стеклом, а также пули для пулемета "Брен", использовавшегося еврейскими бойцами в ходе Войны за независимость. Было установлено, что компас изготовлен во вторую треть прошлого века. Ученые надеются, что в будущем технологии позволят определить и его владельца.

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    История "ламед-хей" – 35 бойцов "Хаганы", погибших 16 января 1948 года в бою с арабами, вошла в израильский пантеон. О ней написаны песни, а улица "Ламед-хей есть практически каждом населенном пункте.

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