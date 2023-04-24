Полиция: наезд на пешеходов в Иерусалиме был терактом

Полиция сообщила, что наезд на пешеходов в районе рынка Махане-Иегуда, в результате которого пострадали пять человек, был терактом.

В понедельник, 24 апреля, около 16:20 в полицию поступило сообщение о водителе, который сбил нескольких пешеходов на пересечении улиц Агрипас-Киах в Иерусалиме. На место были отправлены крупные силы полиции и служб безопасности иерусалимского округа.

Полиция сообщила, что наезд был совершен жителем Бейт-Цафафа в возрасте приблизительно 30 лет (по данным в палестинских источниках, водителю 39 лет). Двигаясь со стороны улицы Агрипас в сторону перекрестка, он сбил пятерых пешеходов.

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Мужчина, ставший свидетелем происшествия, несколько раз выстрелил в водителя машины, застрелив его.

Из полиции также сообщили, что автомобиль террориста был осмотрен экспертами, автомобиль полностью исправен.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате теракта мужчина приблизительно 60 лет получил тяжелые травмы, две женщины (приблизительно 30 лет) получили травмы средней тяжести. Еще два человека получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницы "Адаса Эйн Керем" и "Шаарей Цедек".

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу получил информацию о случившемся, когда находился по дороге на церемонию Дня памяти, проходящую в комплексе "Яд ле-Баним". Выступая на этой церемонии, он сказал: "Этот теракт напоминает нам, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий".