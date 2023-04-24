Воздушный парад в честь 75-летия Израиля: впервые за четверть века участвуют иностранные ВВС
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что впервые за последние 25 лет в воздушном параде в честь Дня Независимости Израиля, приуроченного к 75-й годовщине создания еврейского государства, примут участие истребители иностранных армий.
В официальном сообщении сказано, что в небе над Израилем во время парада пролетят 11 истребителей, представляющих военно-воздушных силы государств-союзников — США, Германии, Великобритании и Италии. Некоторые из них будут лететь в сопровождении самолетов израильских ВВС, что является выражением сотрудничества и тесных отношений между странами.
Отмечается также, что немецкий истребитель Eurofighter перед участием в параде был раскрашен в цвета флагов Германии и Израиля.
Парад состоится в среду, 26 апреля, с 09:30 до 14:30, пройдя над всеми основными населенными пунктами страны от реки Дан до Эйлата. Маршрут парада проложен таким образом, чтобы из любого места до точки, где можно будет его увидеть, можно было добраться не более, чем за 20 минут. Для удобства зрителей технологическое подразделение "Офек" создало приложение, позволяющее отследить прохождение парада в режиме реального времени.
В 08:45 над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме пройдет воздушный парад в честь 120 военнослужащих-отличников.
В основном параде примут участие более 100 воздушных судов. Помимо боевых самолетов и вертолетов, транспортных вертолетов, самолетов-дозаправщиков и военно-транспортных самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов ЦАХАЛа, в параде будут участвовать вертолеты полиции Израиля и самолеты службы пожарной охраны, а также пилоты из США, Германии, Великобритании и Италии.
Аэробатическая группа, которая будет в этом году состоять из шести самолетов, проведет выступления на базах ВВС, открытых в этот день для населения.
Также в планах ВВС – имитация воздушного боя самолетами F-15D, участие в параде самолетов F-35i, показательные полеты самолета времен Второй Мировой войны и Войны за независимость T-6 Тексан ("Гарвард").
В зоне проведения парада запрещены полеты и использование мультикоптеров.
Традиционно в День Независимости будут открыты базы ЦАХАЛа: базы ВВС "Рамат Давид" и "Тель-Ноф", музей ВВС на базе "Хацерим", база "Хорон" в Самарии. На паркингах у других баз ЦАХАЛа будет проходить выставка старых и современных вооружений, мультимедийные шоу и уголки творчества.
24 апреля репетиция воздушного парада ВВС ЦАХАЛа состоится над Тель-Авивом и Хайфой
Авиапарад в День Независимости: более 100 самолетов и вертолетов, и имитация воздушного боя