Воздушный парад в честь 75-летия Израиля: впервые за четверть века участвуют иностранные ВВС

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что впервые за последние 25 лет в воздушном параде в честь Дня Независимости Израиля, приуроченного к 75-й годовщине создания еврейского государства, примут участие истребители иностранных армий.

В официальном сообщении сказано, что в небе над Израилем во время парада пролетят 11 истребителей, представляющих военно-воздушных силы государств-союзников — США, Германии, Великобритании и Италии. Некоторые из них будут лететь в сопровождении самолетов израильских ВВС, что является выражением сотрудничества и тесных отношений между странами.

adv_11 incontent_1

Отмечается также, что немецкий истребитель Eurofighter перед участием в параде был раскрашен в цвета флагов Германии и Израиля.

adv_12 m_ar_1

Парад состоится в среду, 26 апреля, с 09:30 до 14:30, пройдя над всеми основными населенными пунктами страны от реки Дан до Эйлата. Маршрут парада проложен таким образом, чтобы из любого места до точки, где можно будет его увидеть, можно было добраться не более, чем за 20 минут. Для удобства зрителей технологическое подразделение "Офек" создало приложение, позволяющее отследить прохождение парада в режиме реального времени.

В 08:45 над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме пройдет воздушный парад в честь 120 военнослужащих-отличников.

adv_13 incontent_2

В основном параде примут участие более 100 воздушных судов. Помимо боевых самолетов и вертолетов, транспортных вертолетов, самолетов-дозаправщиков и военно-транспортных самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов ЦАХАЛа, в параде будут участвовать вертолеты полиции Израиля и самолеты службы пожарной охраны, а также пилоты из США, Германии, Великобритании и Италии.

adv_14 m_ar_2

Аэробатическая группа, которая будет в этом году состоять из шести самолетов, проведет выступления на базах ВВС, открытых в этот день для населения.

Также в планах ВВС – имитация воздушного боя самолетами F-15D, участие в параде самолетов F-35i, показательные полеты самолета времен Второй Мировой войны и Войны за независимость T-6 Тексан ("Гарвард").

adv_15 incontent_3

В зоне проведения парада запрещены полеты и использование мультикоптеров.

adv_16 m_ar_3

Традиционно в День Независимости будут открыты базы ЦАХАЛа: базы ВВС "Рамат Давид" и "Тель-Ноф", музей ВВС на базе "Хацерим", база "Хорон" в Самарии. На паркингах у других баз ЦАХАЛа будет проходить выставка старых и современных вооружений, мультимедийные шоу и уголки творчества.