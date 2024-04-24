ЦАХАЛ: в течение нескольких минут были нанесены удары по 40 целям на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что ранее сегодня, 24 апреля, в течение нескольких минут были нанесены удары по примерно 40 объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана с применением истребителей и артиллерии.

Среди атакованных целей были склады оружия и террористическая инфраструктура, заявляет ЦАХАЛ. Зафиксированы точные поражения заранее намеченных целей. По оценке ЦАХАЛа, нанесен значительный ущерб способности "Хизбаллы" вести боевые действия из данного района.

Ранее ливанские СМИ передавали, что, по всей видимости, впервые с начала войны, 24 апреля ВВС ЦАХАЛа при нанесении удара по цели в Айта аш-Шааб, в южном Ливане, применили противобункерные авиабомбы. Данный вывод был сделан на основании анализа любительских видеозаписей, сделанных свидетелями атаки.

Официально эта информация пока не подтверждена ни ЦАХАЛом, ни "Хизбаллой".

Отметим, что многие инфраструктурные объекты "Хизбаллы" в южном Ливане находятся под землей, и применение противобункерных авиабомб логично.

По видеозаписи, предоставленной пресс-службой ЦАХАЛа, сложно сделать однозначный вывод по поводу того, какие именно боеприпасы применялись при нанесении ударов по целям в Айта аш-Шааб.