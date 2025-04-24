Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 24 апреля, температура резко понизится и на большей части территории страны будет соответствующей среднесезонной. Облачно.

В Иерусалиме – 14-27 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 17-20, в Эйлате – 25-35, в Беэр-Шеве – 17-28, в Мицпе-Рамоне – 21-31, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 15-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-24, на Голанских высотах – 16-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градус, высота волн – 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В пятницу-субботу – температура еще немного понизится. В воскресенье ожидается умеренное повышение температуры.