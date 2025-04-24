Церемонии Дня памяти Холокоста: в 10 утра в Израиле прозвучит траурная сирена

В Израиле продолжаются церемонии, приуроченные ко Дню памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки.

Сегодня в 8 утра начинается церемония зажигания траурных свечей в Кнессете. В 10 утра по всей стране прозвучит траурная сирена, во время которой весь Израиль замирает, транспортное движение останавливается, и люди встают на две минуты в память о погибших. Дома и на работе, на улице и в помещении – израильтяне останавливаются, склонив голову, на две минуты молчания. Те, кто едут на машине, останавливаются, где бы ни застала их сирена, выходят из транспортного средства и стоят рядом. Поезда и автобусы останавливаются, пассажиры встают со своих мест на две минуты молчания.

В 11:00 начнется церемония зажигания траурных свечей в "Яд ва-Шеме" и церемония "У каждого человека есть имя" в Кнессете.

Одновременно в Польше, в Кракове, состоится особая церемония с участием переживших Холокост и бывших заложников, которые были освобождены из плена террористов. Во время церемонии будут зажжены шесть свечей памяти, и прозвучат истории переживших Холокост. В частности, будет рассказана история Йосефа Винера, пережившего Холокост из кибуца Кфар-Аза. В "черную субботу" 7 октября 2023 года он потерял своих внуков. Йосеф скончался в декабре 2024 года в возрасте 98 лет.

В рамках мероприятий Дня памяти жертв Холокоста и героизма сопротивления состоится 37-й Марш Живых, посвященный 80-й годовщине освобождения лагерей смерти и окончания Второй мировой войны и вкладу союзников в освобождение лагерей. Как и каждый год, тысячи участников Марша Живых пройдут вдоль железнодорожных путей лагерей смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинка). В этом году в Марше Живых примут участие 40 переживших Холокост в возрасте от 80 до 97 лет, бывшие заложники и их близкие, а также родственники погибших в "черную субботу". Также в церемонии примут участие президент Израиля Ицхак Герцог с супругой и президент Польши Анджей Дуда.