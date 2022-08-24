Сокращен тюремный срок Фаины Киршенбаум: 7,5 лет вместо 10

Верховный суд сократил тюремный срок, к которому была приговорена бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум – с десяти лет до семи с половиной.

С 15 декабря 2021 года Фаина Киршенбаум отбывает наказание в женской тюрьме "Неве-Тирца".

14 июля 2021 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил экс-заместителя министра внутренних дел и бывшего генерального секретаря партии "Наш дом Израиль" Фаину Киршенбаум к десяти годам тюремного заключения. В рамках "дела 242" Киршенбаум была признана виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере 900 тысяч шекелей. Приговор вынес судья окружного суда Ярон Леви.

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Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – было сказано в приговоре.

В партии "Наш дом Израиль" тогда заявили: "Мы сожалеем о тяжелом наказании, наложенном на Фаину Киршенбаум. Мы убеждены, что речь идет о чрезмерно жестком наказании. Мы надеемся, что Верховный суд примет во внимание тот факт, что Фаина Киршенбаум прошла длительное следствие и судебный процесс, длившиеся более семи лет, и сочтет возможным сократить срок тюремного заключения".

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В сентябре 2021-го в интервью телеканалу "Кешет" Киршенбаум говорила: "Я не получила ни шекеля в обход закона. Ни шекеля. Ни в свой карман, ни для партии. Ни шекеля". "Я абсолютно чиста. Да, были допущены ошибки, в основном административные, бюрократические. Я в спешке совершала ошибки, действовала необдуманно. Но между этим и тем, в чем меня обвиняют, – огромная разница", – добавила она. По словам Фаины Киршенбаум, ей предлагалась досудебная сделка, однако она отказалась. "Когда мне было сказано, что я должна признать себя виновной, тут же отказалась. В чем я должна сознаваться? В том, чего не делала?" – спросила она.

В июне 2018 года по этому делу бывший глава организационного отдела НДИ Давид (Дауд) Годовский, приближенный Киршенбаум, был приговорен к семи годам тюремного заключения. Его признали виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В ходе обсуждения меры наказания Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания. Позже Верховный суд смягчил наказание для Годовского – с семи до шести лет лишения свободы.

Одновременно с рассмотрением апелляции Киршенбаум, суд изучает апелляцию, поданную прокуратурой на приговор бывшего генерального директора министерства сельского хозяйства Рами Коэна. Он был признан виновным в коррупции и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Прокуратура требует удвоить срок заключения.

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