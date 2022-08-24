СМИ: министр транспорта добивается работы трамвая по шаббатам

Министр транспорта Мерав Михаэли распорядилась проверить возможность эксплуатации линий израильского трамвая по шаббатам.

Как сообщают СМИ, Михаэли обратилась в компанию НЕТА, чтобы получить разъяснения по поводу финансовых и договорных аспектов этого проекта.

По словам министра транспорта, если трамвай в не будет работать по шаббатам это нанесет тяжелый удар по людям, не имеющими автомобиля.

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В ШАС подвергли эту реформу Михаэли резкой критике. "Самая провальная в истории министерства транспорта министра пытается таким трюком отвлечь внимание от позорного провала всех начинаний ее каденции", - заявили в окружении Арье Дери.

Депутат Шломо Караи ("Ликуд") обратился к юридическому советнику правительства. "Я требую немедленно остановить незаконный, антиеврейский шаг министра Михаэли".

Ури Кейдар, генеральный директор организации "Свободный Израиль" приветствовал намерение министра транспорта Мерав Михаэли трамвай по субботам. "В Израиле не будет нормальной системы общественного транспорта, если он не будет работать по выходным. Абсолютное большинство израильтян поддерживают запуск транспорта по субботам. Занимавшиеся темой транспорта ранее и не делавшие с этим до сих пор ровным счетом ничего, делали это вопреки интересам граждан", - завил он.

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С самого начала каденции Михаэли намеревалась добиться начала работы общественного транспорта в Израиле по шаббатам, однако это ей не удалось из-за вето "Ямины".