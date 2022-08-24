Полгода войне в Украине: в Израиле находятся 14,5 тысяч беженцев
В среду, 24 августа, министерство социального обеспечения опубликовало данные о находящихся в Израиле украинских беженцах.
Согласно отчету, с начала войны в Украине в Израиль въехали 33533 гражданина Украины, не подлежащих Закону о возвращении. Из них за эти шесть месяцев 14631 выехали из Израиля. В настоящий момент в стране остаются 14615 украинских беженцев.
12788 украинских беженцев получали или получают помощь по программе "Цав а-Шаа". Около 29% из них покинули страну.
305 беженцам была оказана психологическая помощь.
Было оформлено 6769 страховых полисов для беженцев старше 60 лет. Из них 3535 до сих пор находятся в стране.
Около 2500 беженцев младше 60 лет получили бесплатную медицинскую помощь.
7784 человек получили продуктовые карточки на сумму от 200 до 700 шекелей в месяц на человека, в зависимости от возраста.
430 семей получили талоны на покупку товаров. 1714 получили израильскую СИМ-карту. 400 семей с маленькими детьми получили планшеты.
139 беженцев проживают в квартирах, предоставленных им по программе "Цав а-Шаа".
Наибольшее число украинских беженцев в настоящий момент проживают в Бат-Яме – 616 человек. На втором месте Хайфа – 568 человек.
77% беженцев – женщины, 27% – дети и подростки, 28% – пенсионеры.
Также по данным, полученным от министерства алии и интеграции, за первые шесть месяцев войны в Украине в Израиль репатриировались из Украины, России и Беларуси 36131 человек. Из Украины всего репатриировались 12488 человек. Из них 5378 человек сменили статус уже в Израиле.
Из России всего репатриировались 20624 человека. Из них 11138 человек сменили статус в Израиле. Из Беларуси всего репатриировались 1064 человека. Из них 491 человек сменил статус в Израиле.