Оползень в Эйн-Геди: около десяти пострадавших, ребенок в критическом состоянии

Утром в четверг, 24 августа, в национальном парке Эйн-Геди на ручье Нахаль-Давид был зафиксирован оползень.

В результате вызванного оползнем камнепада пострадали 9 человек, некоторые все еще остаются под завалами. Пятилетний мальчик в критическом состоянии. Четырехлетняя девочка получила травмы средней тяжести.

На месте работают сотрудники службы "Маген Давид Адом", вызваны спасатели, полиция и вертолеты ЦАХАЛа.

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Ручей Нахаль-Давид закрыт для туристов, людей эвакуируют. Полиция перекрыла для движение транспорта шоссе номер 90 в районе Эйн-Геди.

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Информация уточняется.