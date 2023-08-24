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    В Израиле

    ШАБАК: "Хизбалла" и Иран создали инфраструктуру для контрабанды оружия в Израиль

    время публикации: | последнее обновление:
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    ШАБАК:
    Michael Giladi/Flash 90     ШАБАК:
    Пресс-служба ШАБАК

    В четверг, 24 августа, была разрешена к публикации информация о задержании в июле четырех граждан Израиля, жителей Кафр-Касем и Лода, по подозрению в контрабанде оружия. Операция проводилась полицией Израиля, общей службой безопасности (ШАБАК) и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Сообщается, что у задержанных во время обыска было найдено несколько единиц оружия, а также два взрывных устройства иранского производства.

    Пресс-служба ШАБАК сообщила, что во время рейда в жилом комплексе в Лоде были задержаны еще несколько израильтян, которые намеревались использовать одно из взрывных устройств в криминальных разборках.

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    В ходе расследования, которое проводилось ШАБАК, выяснилось, что "Хизбалла" создала инфраструктуру для контрабанды оружия в Израиль для последующего его распространения в различных группах населения, включая криминальные группировки. Для осуществления этих целей "Хизбалла" вербовала израильских арабов.

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    В четверг, 24 августа, в окружной суд Лода были поданы обвинительные заключения против четырех задержанных. Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

    Перед судом предстали: 28-летний житель Кафр-Касема Галаль Харса, 30-летний житель Кафр-Касема Ахмад Иса, 39-летний житель Кафр-Касема Мухаммад Иса, 30-летний житель Лода Нуах Асем.

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    Комментируя результаты расследования высокопоставленный источник в ШАБАК заявил, что это дело является иллюстрацией того, как террористическая группировка "Хизбалла" и Иран используют израильских арабов для подрыва безопасности Израиля. "Это дело демонстрирует, насколько тонкая грань пролегает между террором и криминалом", - говорят в спецслужбе.

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