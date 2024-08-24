В секторе Газы уничтожен туннель "Исламского джихада" длиной около 500 метров
время публикации: 24 августа 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 17:57
Силы 7-й бригады ведут бои на окраине Дир аль-Балаха, уничтожая десятки террористов и разрушая террористические инфраструктуры.
Бойцы подразделения "Яалом" и 82-го батальона обнаружили и уничтожили подземный туннель "Исламского джихада" длиной около 500 метров.
В ходе другой операции бойцы 77-го батальона обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, а также пусковую ракетную установку, готовую к запуску ракет по израильской территории.
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