Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 августа: удары по целям в секторе, множество убитых в Хаг-Юнисе

В ночь на 23 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора, в том числе в "гуманитарной зоне". Удары наносятся по целям на всей территории сектора. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в районе Султан в Байт-Лахии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от Джабалии.

В центре сектора: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель к северу от Нусейрата, в центре сектора, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северо-западу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа атаковали башни Айн Джалут в Нусейрате; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели к востоку от Дир аль-Балаха.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цель около мечети Аль-Ислам в Хан-Юнисе; источники в Газе сообщали об интенсивной перестрелке в районе больницы Дар ас-Салам, к востоку от Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Джурт аль-Лут, на юге Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Калах в Аль-Амале, на западе Хан-Юниса, не менее 11 убитых, есть раненые; ЦАХАЛ атаковал дом семьи Маруф на юге Хан-Юниса, пострадавших нет.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 24 августа.