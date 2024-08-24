Разрешено к публикации: в ходе боевых действий в секторе Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Старший сержант резерва Даниил Печенюк, 26 лет, из Бат-Яма, боец 6310-го батальона Иерусалимской бригады;

старший сержант резерва Нитай Методи, 23 года, из Ашкелона, боец 6310-го батальона Иерусалимской бригады;

старшина резерва Янив Ицхак Орен, 35 лет, из Эйн-Геди, боец 8119-го батальона Иерусалимской бригады.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 337 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 699 военнослужащих ЦАХАЛа.