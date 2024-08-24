Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-38, в Беэр-Шеве – 24-33, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-31, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений.