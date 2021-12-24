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NEWSru.co.il :: В Израиле24 декабря 2021 г., 16:54

Правительство одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах

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Правительство одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах

Правительство в ходе телефонного голосования одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

"Зеленый стандарт" также будет распространяться и на сотрудников магазинов. Посетителям ресторанов, расположенных в торговых центрах, также будет нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплектов, где предоставляются основные услуги. Решение вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник, 27 декабря.


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