Правительство одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах

Правительство в ходе телефонного голосования одобрило введение "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

"Зеленый стандарт" также будет распространяться и на сотрудников магазинов. Посетителям ресторанов, расположенных в торговых центрах, также будет нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплектов, где предоставляются основные услуги. Решение вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник, 27 декабря.