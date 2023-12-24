Опубликовано имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего в Газе

Опубликовано имя еще одного военнослужащего ЦАХАЛа, погибшего 23 декабря в бою на юге сектора Газы.

Сержант Рои Элиас, 21 год, из Цофара, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

Ранее сообщалось, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли восемь израильских военнослужащих.

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Сержант Давид Богдановский, 19 лет, из Хайфы, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

Сержант Орел Башан, 20 лет, из Хайфы, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

Сержант Галь Гершко, 20 лет, из Ифтаха, командир взвода ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Сержант Итамар Шемен, 21 год, из Лапида, фельдшер, воевал в составе 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

Старшина резерва Надав Иссахар Фархи, 30 лет, из Герцлии, фельдшер 7810-го батальона 11-й бронетанковой бригады "Ифтах", погиб в бою в центре сектора Газы.

Старшина резерва Элияху Меир Охана, 28 лет, из Хайфы, боец ​​7810-го батальона 11-й бронетанковой бригады "Ифтах", погиб в бою в центре сектора Газы.

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Старшина резерва Эльясаф Шошан, 23 года, из Иерусалима, боец ​​6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою в центре сектора Газы.

Старшина резерва Охад Ашур, 23 года, из Кфар-Йоны, боец ​​6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою в центре сектора Газы.

Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения: двое из 7-й бригады, двое из 646-го батальона 646-й бригады, один из 7810-го батальона 11-й бригады.

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C 31 октября по 24 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 152 военнослужащих ЦАХАЛа.