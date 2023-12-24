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    В Израиле

    Названо имя еще одного офицера, погибшего в секторе Газы

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    Арье Рейн (39 лет)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Рои Элиаc (21 год)
    Пресс-служба ЦАХАЛа     За последние сутки в Газе погибли десять военнослужащих ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    ЦАХАЛ сообщает, что в бою на севере сектора Газы погиб майор резерва Арье Рейн, 39 лет, из Мишмарот, офицер 79-го батальона 14-й резервной бронетанковой бригады.

    Ранее сообщалось, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли девять израильских военнослужащих.

    Сержант Рои Элиас, 21 год, из Цофара, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан".

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    Сержант Давид Богдановский, 19 лет, из Хайфы, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Сержант Орэль Башан, 20 лет, из Хайфы, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Сержант Галь Гершко, 20 лет, из Ифтаха, командир взвода ​​603-го инженерного батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

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    Сержант Итамар Шемен, 21 год, из Лапида, фельдшер, воевал в составе 77-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

    Старшина резерва Надав Иссахар Фархи, 30 лет, из Герцлии, фельдшер 7810-го батальона 11-й бронетанковой бригады "Ифтах", погиб в бою в центре сектора Газы.

    Старшина резерва Элияху Меир Охана, 28 лет, из Хайфы, боец ​​7810-го батальона 11-й бронетанковой бригады "Ифтах", погиб в бою в центре сектора Газы.

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    Старшина резерва Эльясаф Шошан, 23 года, из Иерусалима, боец ​​6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою в центре сектора Газы.

    Старшина резерва Охад Ашур, 23 года, из Кфар-Йоны, боец ​​6646-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром", погиб в бою в центре сектора Газы.

    Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения: двое из 7-й бригады, двое из 646-го батальона 646-й бригады, один из 7810-го батальона 11-й бригады.

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    C 31 октября по 24 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 153 военнослужащих ЦАХАЛа.

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