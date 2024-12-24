Житель Бейт-Шеана обвинен в сексуальных преступлениях после того, как потерпевший ранил его

Прокуратура сообщает, что на минувшей неделе в окружной суд в Нацерете было подано обвинительное заключение против Асафа Левковски (35 лет), жителя Бейт-Шеана, который подозревается в сексуальных преступлениях против четырех несовершеннолетних, совершенных в разные годы.

О совершенных сексуальных преступлениях правоохранительным органам стало известно после того, как один из потерпевших, пришел в дом Левковски и нанес ему удар отверткой. (Против нападавшего также будет подано обвинение.)

Следствием было установлено, что Левковски в течение многих лет, множество раз избивал несовершеннолетних, терся об их тела, пока не достигал сексуального удовлетворения. Он также совершал половые акты с несовершеннолетними против их воли.

Примечательно, что первое дело против Левковски было закрыто много лет назад. В 2007 году его, тогда 16-летнего, обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении 11-летнего мальчика.