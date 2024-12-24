Завершена операция ЦАХАЛа около Индонезийской больницы в Джабалии
время публикации: 24 декабря 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 17:49
ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о завершении контртеррористической операцию в районе Индонезийской больницы в Джабалии, на севере сектора Газы. В операции были задействованы силы бригады "Гивати" (162-я дивизия).
Израильским военным приходилось действовать в сложных условиях, так как подходы к больнице были заминированы, боевики обстреливали силы ЦАХАЛа, в том числе из гранатометов.
В ходе операции были ликвидированы пять террористов. Некоторых террористов удалось задержать, один из них участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что с целью минимизации ущерба мирным гражданам была проведения эвакуация пациентов и персонала больницы, а также жителей окрестных районов.