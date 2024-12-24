Завершена операция ЦАХАЛа около Индонезийской больницы в Джабалии

ЦАХАЛ и ШАБАК объявили о завершении контртеррористической операцию в районе Индонезийской больницы в Джабалии, на севере сектора Газы. В операции были задействованы силы бригады "Гивати" (162-я дивизия).

Израильским военным приходилось действовать в сложных условиях, так как подходы к больнице были заминированы, боевики обстреливали силы ЦАХАЛа, в том числе из гранатометов.

В ходе операции были ликвидированы пять террористов. Некоторых террористов удалось задержать, один из них участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что с целью минимизации ущерба мирным гражданам была проведения эвакуация пациентов и персонала больницы, а также жителей окрестных районов.