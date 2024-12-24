МИД Израиля добивается признания "Ансар Аллах" террористической организацией в Европе

Глава МИД Израиля Гидеон Саар поручил дипломатическим израильским миссиям в странах Евросоюза и Великобритании продвигать признание группировки хуситов в Йемене "Ансар Аллах" террористической организацией.

Данное решение принято на фоне последних атак хуситов на Израиль, в том числе запуска баллистических ракет по центру страны, попавших в здание школы и детскую площадку, отмечают в МИД Израиля.

"С 7 октября непрерывные атаки хуситов на Израиль включали в себя использование сотен баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Кроме того, главари хуситов публично заявляют, что продолжат атаковать Израиль и препятствовать свободе судоходства в районе Красного моря. Среди кораблей, атакованных хуситами до сих пор, – десятки судов под европейским флагом и под управлением европейцев. Всего же с 7 октября в этом районе атаковано более 100 судов. Хуситы – агенты иранского режима, который использует их для дальнейшей дестабилизации региона. Как неоднократно говорилось в официальных докладах Совета Безопасности ООН, хуситы опираются на активную помощь иранского режима, который финансирует их, вооружает, оснащает и оказывает оперативную помощь. Хуситы уже объявлены террористической организацией в США, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Израиле", – сказано в сообщении пресс-службы Саара.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявляет: "Хуситы представляют угрозу не только для Израиля, но и для региона и всего мира. Прямая угроза свободе судоходства на одном из самых оживленных морских путей является вызовом международному сообществу и мировому порядку. Первый и базисный шаг – определить их как террористическую организацию".