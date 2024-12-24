Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 24 декабря, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Во второй половине дня – без осадков.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 8-18, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-17, на Голанских высотах – 10-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 80-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В среду будет малооблачно, температура существенно не изменится. В четверг-пятницу ожидается понижение температуры.