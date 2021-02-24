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NEWSru.co.il :: В Израиле24 февраля 2021 г., 13:23

Утвержден законопроект о передаче муниципалитетам информации о не привившихся израильтянах

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Утвержден законопроект о передаче муниципалитетам информации о не привившихся израильтянах

В среду, 24 декабря, на пленарном заседании Кнессета был утвержден законопроект, позволяющий больничным кассам и минздраву передавать данные не привившихся израильтян местным органам власти, министерству просвещения и министерству социального обеспечения.

Информация передается для того, чтобы местные власти и соответствующие министерства могли попытаться повлиять или каким-то образом поощрить израильтян к вакцинации.

Согласно тексту законопроекта, министерство здравоохранения получит право передавать информацию, содержащую имя, номер удостоверения личности, номер телефона и адрес человека.


Доступ к этим данным обусловлен соглашением о нераспространении информации.

Постановление будет действовать три месяца или до окончания положения о чрезвычайной ситуации.

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Законопроект о передаче муниципалитетам информации о не привившихся израильтянах, утвержден ко второму и третьему чтениям

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